Varonis वेतन

Varonis का वेतन निम्न स्तर पर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $64,675 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $203,732 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Varonis. अंतिम अपडेट: 9/14/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $204K
सेल्स
Median $110K

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$84.6K
मार्केटिंग
$134K
प्रोडक्ट मैनेजर
$204K
रिक्रूटर
$66.5K
सेल्स इंजीनियर
$131K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$64.7K
Varonis में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $203,732 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Varonis में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $125,409 है।

