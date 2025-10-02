ValueLabs सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United Kingdom में

ValueLabs में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United Kingdom Senior Software Engineer के लिए प्रति year £44.6K है। मध्यक yearली मुआवजा in United Kingdom पैकेज कुल £44.8K है। ValueLabs के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/2/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
