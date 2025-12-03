कंपनी निर्देशिका
U.S. Legal Support
U.S. Legal Support प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर वेतन

U.S. Legal Support में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर कुल मुआवजा in United States प्रति year $172K से $246K तक है। U.S. Legal Support के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/3/2025

औसत कुल मुआवजा

$197K - $231K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$172K$197K$231K$246K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं U.S. Legal Support?

सामान्य प्रश्न

U.S. Legal Support in United States में प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $245,700 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
U.S. Legal Support में प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $172,200 है।

अन्य संसाधन

