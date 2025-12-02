कंपनी निर्देशिका
U.S. Chamber of Commerce लीगल वेतन

U.S. Chamber of Commerce में औसत लीगल कुल मुआवजा in United States प्रति year $106K से $155K तक है। U.S. Chamber of Commerce के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$122K - $139K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$106K$122K$139K$155K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

सामान्य प्रश्न

U.S. Chamber of Commerce in United States में लीगल के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $154,580 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
U.S. Chamber of Commerce में लीगल भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $106,110 है।

