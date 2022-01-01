कंपनी निर्देशिका
Upstart
Upstart लाभ

तुलना करें

अनुमानित कुल मूल्य: $2,093

बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
  • Free Breakfast

  • Free Lunch

  • Free Snacks $730

  • Free Drinks $365

  • Gym On-Site $300

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Health Insurance

  • Life Insurance

  • Dental Insurance

  • Vision Insurance

  • Health Savings Account (HSA)

  • Pet Insurance

  • Disability Insurance

  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Sick Time

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Employee Assistance Program

    • घर
  • Remote Work

  • Phone Bill Reimbursement

  • Military Leave

    • वित्तीय और सेवानिवृत्ति
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

  • 401k

  • Roth 401k

  • Mega Backdoor Roth

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • सुविधाएं और छूट
  • Learning and Development

