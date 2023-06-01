कंपनी निर्देशिका
Unlikely AI
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Unlikely AI वेतन

Unlikely AI का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $106,180 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Unlikely AI. अंतिम अपडेट: 9/21/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $106K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Unlikely AI में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $106,180 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Unlikely AI में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $106,180 है।

