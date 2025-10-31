कंपनी निर्देशिका
University of Michigan
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)

  • सभी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

University of Michigan इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

University of Michigan में मध्यक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) मुआवजा पैकेज प्रति year कुल $64.3K है। University of Michigan के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
University of Michigan
Information Technologist (IT)
Ann Arbor, MI
प्रति वर्ष कुल
$64.3K
स्तर
hidden
मूल वेतन
$59.2K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$5.1K
कंपनी में वर्ष
5-10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं University of Michigan?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

University of Michigan में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $138,080 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
University of Michigan में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $59,202 है।

अन्य संसाधन