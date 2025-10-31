कंपनी निर्देशिका
University of Melbourne
University of Melbourne सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

University of Melbourne में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Australia पैकेज प्रति year कुल A$102K है। University of Melbourne के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/31/2025

औसत पैकेज
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
प्रति वर्ष कुल
A$102K
स्तर
A
मूल वेतन
A$102K
Stock (/yr)
A$0
बोनस
A$0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं University of Melbourne?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
शामिल पदनाम

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

University of Melbourne in Australia में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$148,452 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
University of Melbourne में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Australia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$102,197 है।

अन्य संसाधन