United Nations वेतन

United Nations का वेतन निम्न स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $28,858 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $167,151 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है United Nations. अंतिम अपडेट: 9/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $167K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$106K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$33.7K

बिज़नेस एनालिस्ट
$109K
डेटा साइंस मैनेजर
$155K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$95.3K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$33.4K
प्रोडक्ट मैनेजर
$90.9K
प्रोग्राम मैनेजर
$75.3K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$28.9K
सामान्य प्रश्न

United Nations में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $167,151 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
United Nations में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $93,094 है।

