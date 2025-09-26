कंपनी निर्देशिका
Unit4
Unit4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Unit4 में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Spain पैकेज प्रति year कुल €26.4K है। Unit4 के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/26/2025

औसत पैकेज
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
प्रति वर्ष कुल
€26.4K
स्तर
L2
मूल वेतन
€25K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€1.4K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Unit4?

€143K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Unit4 in Spain में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €33,763 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Unit4 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Spain के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €26,422 है।

