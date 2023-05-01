कंपनी निर्देशिका
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy वेतन

Underdog Fantasy का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $145,000 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए $215,912 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Underdog Fantasy. अंतिम अपडेट: 10/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $145K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $216K

यूएक्स डिजाइनर

रिक्रूटर
Median $183K

प्रोडक्ट मैनेजर
$166K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$169K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Underdog Fantasy में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Underdog Fantasy में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइनर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $215,912 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Underdog Fantasy में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $169,150 है।

