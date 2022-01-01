कंपनी निर्देशिका
Unacademy वेतन

Unacademy का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $7,437 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $108,771 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Unacademy. अंतिम अपडेट: 10/12/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $31.3K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $28.8K
अकाउंटेंट
$101K

बिज़नेस एनालिस्ट
$29.9K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$7.4K
डेटा एनालिस्ट
$30.1K
डेटा साइंटिस्ट
$42.6K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$63.9K
मार्केटिंग
$48.4K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$21.6K
प्रोग्राम मैनेजर
$26.2K
सेल्स
Median $8.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $109K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Unacademy में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Unacademy में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $108,771 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Unacademy में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $30,102 है।

