कंपनी निर्देशिका
Ujjivan Small Finance Bank
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Ujjivan Small Finance Bank वेतन

Ujjivan Small Finance Bank का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $5,284 से उच्च स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए $49,563 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Ujjivan Small Finance Bank. अंतिम अपडेट: 9/21/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$5.3K
मार्केटिंग
$17.1K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$49.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Ujjivan Small Finance Bank में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $49,563 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Ujjivan Small Finance Bank में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $17,134 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Ujjivan Small Finance Bank के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Intuit
  • Microsoft
  • Square
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन