Udemy वेतन

Udemy का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $48,676 से उच्च स्तर पर प्रॉपर्टी मैनेजर के लिए $382,500 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Udemy. अंतिम अपडेट: 9/20/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
L3 $165K
L4 $237K
मार्केटिंग
Median $166K

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $165K
रिक्रूटर
Median $115K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $117K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$135K
बिज़नेस एनालिस्ट
$255K
कस्टमर सर्विस
$275K
डेटा साइंस मैनेजर
$72.1K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$139K
प्रोडक्ट मैनेजर
$48.7K
प्रोग्राम मैनेजर
$117K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$172K
प्रॉपर्टी मैनेजर
$383K
सेल्स
$122K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$218K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$147K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$291K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Udemy में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रॉपर्टी मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $382,500 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Udemy में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $165,334 है।

