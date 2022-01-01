कंपनी निर्देशिका
Udaan
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Udaan वेतन

Udaan का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $3,482 से उच्च स्तर पर बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए $118,850 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Udaan. अंतिम अपडेट: 9/12/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
Median $60K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $75.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $85.4K
अकाउंटेंट
$3.5K
बिज़नेस एनालिस्ट
$27.9K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$119K
डेटा एनालिस्ट
$17.4K
फैशन डिज़ाइनर
$10.7K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$38.8K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$33.6K
लीगल
$34.7K
मार्केटिंग
$59.6K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$36.4K
प्रोग्राम मैनेजर
$58.9K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Udaan में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

Udaan में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका बिज़नेस डेवलपमेंट at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $118,850 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Udaan में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $38,861 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Udaan के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Razorpay
  • MRI Software
  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Revature
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन