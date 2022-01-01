कंपनी निर्देशिका
Ubisoft
Ubisoft वेतन

Ubisoft का वेतन निम्न स्तर पर बिज़नेस एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $20,193 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $178,500 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

वेब डेवलपर

वीडियो गेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $108K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $116K

डेटा एनालिस्ट
Median $48.8K
डेटा साइंटिस्ट
Median $70K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $65.4K
मार्केटिंग
Median $111K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $119K
बिज़नेस एनालिस्ट
$20.2K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$58.8K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$79.9K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$50.5K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$126K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$164K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$179K
यूएक्स रिसर्चर
$81.4K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at Ubisoft is टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $178,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ubisoft is $81,405.

