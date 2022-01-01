कंपनी निर्देशिका
Twilio
ट्विलियो वेतन

Twilio का वेतन निम्न स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $25,870 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $623,924 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ट्विलियो. अंतिम अपडेट: 10/18/2025

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

सेल्स
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

अकाउंट एक्जीक्यूटिव

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

यूएक्स डिजाइनर

रिक्रूटर
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
मार्केटिंग
L3 $145K
L4 $241K
डेटा एनालिस्ट
Median $142K
सेल्स इंजीनियर
Median $256K
डेटा साइंटिस्ट
Median $303K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $170K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
Median $225K
प्रोग्राम मैनेजर
Median $189K
बिज़नेस एनालिस्ट
Median $150K
कस्टमर सर्विस
Median $96K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $248K
अकाउंटेंट
$103K

Technical Accountant

एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$175K
बिज़नेस ऑपरेशन्स
$272K
बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर
$304K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$246K
चीफ ऑफ स्टाफ
$195K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$220K
कस्टमर सक्सेस
$75.3K
डेटा साइंस मैनेजर
$89.1K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
लीगल
$151K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$179K
टेक्निकल राइटर
$238K
यूएक्स रिसर्चर
$126K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Twilio में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

सामान्य प्रश्न

Twilio में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the IC6 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $623,924 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Twilio में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $220,710 है।

अन्य संसाधन