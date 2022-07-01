कंपनी निर्देशिका
Turvo
Turvo वेतन

Turvo का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $26,333 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए $286,425 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Turvo. अंतिम अपडेट: 9/11/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $26.3K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $83.3K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$286K

सामान्य प्रश्न

Turvo में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $286,425 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Turvo में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $83,282 है।

