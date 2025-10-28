Trip.com प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

कंपनी निर्देशिका
Trip.com में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in China पैकेज प्रति year कुल CN¥758K है। Trip.com के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत पैकेज
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
प्रति वर्ष कुल
CN¥758K
स्तर
L5
मूल वेतन
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
बोनस
CN¥121K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Trip.com?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Trip.com in China में प्रोडक्ट मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CN¥1,175,529 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Trip.com में प्रोडक्ट मैनेजर भूमिका in China के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CN¥541,157 है।

