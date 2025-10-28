TripAdvisor यू एक्स रिसर्चर वेतन

TripAdvisor में औसत यू एक्स रिसर्चर कुल मुआवजा in Australia प्रति year A$181K से A$247K तक है। TripAdvisor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा A$196K - A$232K Australia सामान्य रेंज संभावित रेंज A$181K A$196K A$232K A$247K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ A$89.1K + A$137K + A$30.7K + A$53.8K + A$33.8K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU TripAdvisor में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है TripAdvisor ?