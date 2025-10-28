कंपनी निर्देशिका
TripAdvisor
TripAdvisor यू एक्स रिसर्चर वेतन

TripAdvisor में औसत यू एक्स रिसर्चर कुल मुआवजा in Australia प्रति year A$181K से A$247K तक है। TripAdvisor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा

A$196K - A$232K
Australia
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
A$181KA$196KA$232KA$247K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

TripAdvisor में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)



सामान्य प्रश्न

TripAdvisor in Australia में यू एक्स रिसर्चर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज A$247,457 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
TripAdvisor में यू एक्स रिसर्चर भूमिका in Australia के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा A$180,751 है।

