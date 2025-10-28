TripAdvisor सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

TripAdvisor में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States SE1 के लिए प्रति year $133K से PSE1 के लिए प्रति year $321K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $251K है। TripAdvisor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
TripAdvisor में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)