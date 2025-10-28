TripAdvisor फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

TripAdvisor में औसत फाइनेंशियल एनालिस्ट कुल मुआवजा in United States प्रति year $122K से $170K तक है। TripAdvisor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
औसत कुल मुआवजा
TripAdvisor में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)