TripAdvisor बिज़नेस ऑपरेशन्स वेतन

TripAdvisor में बिज़नेस ऑपरेशन्स मुआवजा in United States SE2 के लिए प्रति year €54.6K है। TripAdvisor के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025

औसत कुल मुआवजा €44.7K - €54.1K Spain सामान्य रेंज संभावित रेंज €41.2K €44.7K €54.1K €57.6K सामान्य रेंज संभावित रेंज

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस SE1 € -- € -- € -- € -- SE2 €54.6K €41.3K €8.6K €4.8K SSE € -- € -- € -- € -- PSE1 € -- € -- € -- € -- देखें 1 अधिक स्तर

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU TripAdvisor में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है TripAdvisor ?