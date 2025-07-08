कंपनी निर्देशिका
Trigent Software
Trigent Software वेतन

Trigent Software का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $3,533 से उच्च स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए $7,239 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Trigent Software. अंतिम अपडेट: 12/1/2025

Don't get lowballed
कस्टमर सर्विस
$7.2K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$3.5K
सामान्य प्रश्न

Trigent Software में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका कस्टमर सर्विस at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $7,239 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Trigent Software में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $5,386 है।

अन्य संसाधन

