कंपनी निर्देशिका
Treasury Prime
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Treasury Prime वेतन

Treasury Prime का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $149,243 से उच्च स्तर पर कस्टमर सक्सेस के लिए $223,151 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Treasury Prime. अंतिम अपडेट: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $170K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

कस्टमर सक्सेस
$223K
प्रोडक्ट मैनेजर
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Treasury Prime में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका कस्टमर सक्सेस at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $223,151 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Treasury Prime में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $170,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Treasury Prime के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Tesla
  • SoFi
  • Flipkart
  • Dropbox
  • DoorDash
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन