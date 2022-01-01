ऐप डाउनलोड करें
← कंपनी निर्देशिका
Treasure Data
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
Treasure Data लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
अनुमानित कुल मूल्य: $1,095
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Dental Insurance
Vision Insurance
Health Insurance
Employee Assistance Program
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Life Insurance
Disability Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Free Lunch
Free Snacks
$730
घर
Remote Work
वित्तीय और सेवानिवृत्ति
401k
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
डेटा को तालिका के रूप में देखें
Treasure Data सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
Dental Insurance
Offered by employer
Vision Insurance
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
401k
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Free Lunch
Free Snacks
Offered by employer
