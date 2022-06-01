कंपनी निर्देशिका
TravelPerk
TravelPerk वेतन

TravelPerk का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $51,178 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $152,176 तक है।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $82.4K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $152K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$113K

ह्यूमन रिसोर्सेज
$86.6K
सेल्स
$51.2K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$97.2K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

TravelPerk में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

TravelPerk में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $152,176 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
TravelPerk में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $91,918 है।

