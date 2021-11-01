कंपनी निर्देशिका
Travelers
Travelers वेतन

Travelers का वेतन निम्न स्तर पर फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $51,299 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $281,585 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Travelers. अंतिम अपडेट: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
Median $135K
एक्चुअरी
Median $143K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $163K
प्रोजेक्ट मैनेजर
Median $155K
अंडरराइटर
Median $121K
सेल्स
Median $132K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $96K
अकाउंटेंट
$86.6K
बिज़नेस एनालिस्ट
$86.9K
कस्टमर सर्विस
$84K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$64.3K
डेटा एनालिस्ट
$95.5K
डेटा साइंस मैनेजर
$179K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$51.3K
जिओलॉजिकल इंजीनियर
$79.6K
ग्राफिक डिज़ाइनर
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$282K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$261K

Data Architect

टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$129K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$98.5K
सामान्य प्रश्न

Travelers में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $281,585 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Travelers में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $129,350 है।

