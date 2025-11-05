कंपनी निर्देशिका
Tide
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Tide सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

Tide में औसत सोल्यूशन आर्किटेक्ट कुल मुआवजा in India प्रति year ₹4.53M से ₹6.34M तक है। Tide के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत कुल मुआवजा

₹4.9M - ₹5.7M
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹4.53M₹4.9M₹5.7M₹6.34M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tide में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tide in India में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹6,337,810 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tide में सोल्यूशन आर्किटेक्ट भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹4,527,007 है।

