Tide रिक्रूटर वेतन

Tide में औसत रिक्रूटर कुल मुआवजा in Romania प्रति year RON 151K से RON 211K तक है। Tide के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत कुल मुआवजा RON 163K - RON 190K Romania सामान्य रेंज संभावित रेंज RON 151K RON 163K RON 190K RON 211K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ RON 256K + RON 393K + RON 88.3K + RON 155K + RON 97.1K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Tide में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Tide ?