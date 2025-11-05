कंपनी निर्देशिका
Tide
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Tide रिक्रूटर वेतन

Tide में औसत रिक्रूटर कुल मुआवजा in Romania प्रति year RON 151K से RON 211K तक है। Tide के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत कुल मुआवजा

RON 163K - RON 190K
Romania
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tide में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tide in Romania में रिक्रूटर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज RON 211,271 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tide में रिक्रूटर भूमिका in Romania के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा RON 150,908 है।

