Tide प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Tide में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in United Kingdom प्रति year £38.6K से £54.9K तक है। Tide के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत कुल मुआवजा £43.8K - £49.8K United Kingdom सामान्य रेंज संभावित रेंज £38.6K £43.8K £49.8K £54.9K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ £44.1K + £67.6K + £15.2K + £26.6K + £16.7K Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Tide में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Tide ?