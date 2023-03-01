ThousandEyes वेतन

ThousandEyes का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सक्सेस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $38,997 से उच्च स्तर पर सेल्स के लिए $673,891 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है ThousandEyes. अंतिम अपडेट: 11/16/2025
हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
34%
वर्ष 3
ThousandEyes में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (11.00% प्रति अवधि)
34% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (11.33% प्रति अवधि)
