ThoughtSpot सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

ThoughtSpot में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India MTS 2 के लिए प्रति year ₹3.42M से Staff Engineer के लिए प्रति year ₹11.92M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹5.33M है। ThoughtSpot के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
ThoughtSpot में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)