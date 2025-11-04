Thought Machine टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर वेतन

Thought Machine में टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in United Kingdom IC2 के लिए प्रति year £77.8K से IC3 के लिए प्रति year £140K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United Kingdom पैकेज कुल £122K है। Thought Machine के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
IC1
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Thought Machine में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)