Thought Machine
Thought Machine कस्टमर सक्सेस वेतन

Thought Machine में औसत कस्टमर सक्सेस कुल मुआवजा in United Kingdom प्रति year £112K से £159K तक है। Thought Machine के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/4/2025

औसत कुल मुआवजा

£127K - £150K
United Kingdom
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
£112K£127K£150K£159K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Thought Machine में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Thought Machine in United Kingdom में कस्टमर सक्सेस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £158,642 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Thought Machine में कस्टमर सक्सेस भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £111,739 है।

