Thought Machine
Thought Machine वेतन

Thought Machine का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $77,555 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $237,936 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Thought Machine. अंतिम अपडेट: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $238K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
Median $161K

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $110K
कस्टमर सक्सेस
$182K
रिक्रूटर
$88K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Thought Machine में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Thought Machine में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $237,936 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Thought Machine में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $145,990 है।

