ऐप डाउनलोड करें
बदलें
लॉगिन
साइन अप
सभी डेटा
स्थान के अनुसार
कंपनी के अनुसार
पद के अनुसार
वेतन कैलकुलेटर
चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
सत्यापित वेतन
इंटर्नशिप
वार्ता सहायता
लाभों की तुलना करें
कौन हायर कर रहा है
2024 वेतन रिपोर्ट
सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
एकीकृत करें
ब्लॉग
प्रेस
Google
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
प्रोडक्ट मैनेजर
न्यूयॉर्क सिटी एरिया
डेटा साइंटिस्ट
विभिन्न पदनामों के अनुसार खोजें
Levels FYI Logo
वेतन
📂 सभी डेटा
🌎 स्थान के अनुसार
🏢 कंपनी के अनुसार
🖋 पद के अनुसार
🏭️ उद्योग के अनुसार
📍 वेतन हीटमैप
📈 चार्ट विज़ुअलाइज़ेशन
🔥 रियल-टाइम पर्सेंटाइल
🎓 इंटर्नशिप
❣️ लाभों की तुलना करें
🎬 2024 वेतन रिपोर्ट
🏆 सर्वोच्च वेतन देने वाली कंपनियाँ
💸 मीटिंग लागत की गणना करें
#️⃣ वेतन कैलकुलेटर
योगदान दें
वेतन जोड़ें
कंपनी लाभ जोड़ें
लेवल मैपिंग जोड़ें
नौकरियाँ
सेवाएँ
उम्मीदवार सेवाएँ
💵 वार्ता कोचिंग
📄 रेज़्यूमे समीक्षा
🎁 रेज़्यूमे समीक्षा गिफ्ट करें
नियोक्ताओं के लिए
इंटरैक्टिव ऑफर
रियल-टाइम पर्सेंटाइल 🔥
मुआवजा बेंचमार्किंग
लेवल्स.एफवाईआई एपीआई
शैक्षणिक अनुसंधान के लिए
मुआवजा डेटासेट
समुदाय
ऐप डाउनलोड करें
← कंपनी निर्देशिका
Thought Machine
यहाँ काम करते हैं?
अपनी कंपनी का दावा करें
अवलोकन
वेतन
लाभ
नौकरियां
नया
चैट
Thought Machine लाभ
लाभ जोड़ें
तुलना करें
अनुमानित कुल मूल्य: $1,643
बीमा, स्वास्थ्य और कल्याण
Free Breakfast
Free Dinner
Free Snacks
$730
Free Drinks
$365
Health Insurance
Custom Work Station
Life Insurance
Disability Insurance
PTO (Vacation / Personal Days)
Sick Time
Maternity Leave
Paternity Leave
घर
Remote Work
सुविधाएं और छूट
Learning and Development
परिवहन
Bikes on Campus
अन्य
Pet Friendly Workplace
Donation Match
Volunteer Time Off
डेटा को तालिका के रूप में देखें
Thought Machine सुविधाएं और लाभ
लाभ
विवरण
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Donation Match
Offered by employer
Volunteer Time Off
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Free Breakfast
Free Dinner
Free Snacks
Offered by employer
Free Drinks
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Custom Work Station
Offered by employer
Life Insurance
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Bikes on Campus
Offered by employer
फीचर्ड जॉब्स
Thought Machine के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली
संबंधित कंपनियां
Codat
Starling Bank
Streetbees
QuantumBlack
Soldo
सभी कंपनियां देखें ➜
अन्य संसाधन
साल अंत वेतन रिपोर्ट
कुल मुआवजा कैलकुलेट करें