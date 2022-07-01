कंपनी निर्देशिका
Think Company
Think Company वेतन

Think Company का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $89,445 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर के लिए $127,400 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Think Company. अंतिम अपडेट: 11/20/2025

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$89.4K
प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर
$127K
सामान्य प्रश्न

Think Company में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $127,400 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Think Company में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $108,423 है।

अन्य संसाधन

