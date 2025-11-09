कंपनी निर्देशिका
The Trade Desk
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्तर

Software Engineer II

में स्तर The Trade Desk

स्तरों की तुलना करें
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. दिखाएं 6 अधिक स्तर
औसत वार्षिक कुल मुआवजा
£170,282
मूल वेतन
£85,372
स्टॉक अनुदान ()
£42,897
बोनस
£804
Block logo
+£44K
Robinhood logo
+£67.5K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

फीचर्ड जॉब्स

    The Trade Desk के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Palo Alto Networks
  • UiPath
  • Salesforce
  • Twilio
  • Okta
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन