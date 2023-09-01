कंपनी निर्देशिका
The Economist
The Economist वेतन

The Economist का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $47,509 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $186,961 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है The Economist. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $47.5K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $187K
प्रोडक्ट मैनेजर
$108K

सेल्स
$98.5K
यूएक्स रिसर्चर
$91.4K
सामान्य प्रश्न

The Economist में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $186,961 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
The Economist में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $98,500 है।

