कंपनी निर्देशिका
The Container Store
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

The Container Store वेतन

The Container Store का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $50,250 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $108,780 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है The Container Store. अंतिम अपडेट: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
कस्टमर सर्विस
$50.3K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
$71.7K
प्रोडक्ट मैनेजर
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$109K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

The Container Store में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $108,780 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
The Container Store में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $81,597 है।

फीचर्ड जॉब्स

    The Container Store के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Roblox
  • Netflix
  • Pinterest
  • Facebook
  • Stripe
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन