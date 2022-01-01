कंपनी निर्देशिका
The Clorox Company
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

The Clorox Company वेतन

The Clorox Company का वेतन निम्न स्तर पर अकाउंटेंट के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $109,450 से उच्च स्तर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए $236,640 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है The Clorox Company. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $121K
अकाउंटेंट
$109K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
कस्टमर सर्विस
$117K
डेटा साइंस मैनेजर
$172K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$237K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$131K
सेल्स
Median $165K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $190K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$130K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

The Clorox Company में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

कोई सवाल है? कम्यूनिटी से पूछें।

विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।

अभी जाएं!

सामान्य प्रश्न

The highest paying role reported at The Clorox Company is ह्यूमन रिसोर्सेज at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $236,640. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Clorox Company is $146,265.

फीचर्ड जॉब्स

    The Clorox Company के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Newell Brands
  • Overstock
  • Berkshire Hathaway
  • The Home Depot
  • Best Buy
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन