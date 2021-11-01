कंपनी निर्देशिका
The Boring Company
The Boring Company वेतन

The Boring Company का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $89,550 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $230,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है The Boring Company. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $230K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मैकेनिकल इंजीनियर
Median $90K
डेटा साइंटिस्ट
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

हार्डवेयर इंजीनियर
$143K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$89.6K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$154K
रिक्रूटर
$119K
सामान्य प्रश्न

The Boring Company में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $230,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
The Boring Company में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $142,811 है।

