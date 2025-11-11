Tesla फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Germany में

Tesla में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Germany P2 के लिए प्रति year €79K से P3 के लिए प्रति year €95K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Germany पैकेज कुल €81K है। Tesla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
