Tesla फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Berlin Metropolitan Region में

Tesla में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Berlin Metropolitan Region P2 के लिए प्रति year €79K से P3 के लिए प्रति year €95K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Berlin Metropolitan Region पैकेज कुल €81K है। Tesla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत स्तर
स्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
Associate Engineer(प्रवेश स्तर)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Engineer
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
Senior Engineer
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
Staff Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
देखें 2 अधिक स्तर
स्तरों की तुलना करें
खुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

सामान्य प्रश्न

Tesla in Berlin Metropolitan Region में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €112,767 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tesla में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Berlin Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €77,914 है।

