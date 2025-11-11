Tesla टेस्ट इंजीनियर वेतन

Tesla में टेस्ट इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $97.7K से P3 के लिए प्रति year $162K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $147K है। Tesla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन

कंपनी स्थान | दिनांक लेवल नाम टैग अनुभव के वर्ष कुल / कंपनी में कुल मुआवजा ( USD ) बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 6.25 % त्रैमासिक ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU. 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक ) Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Tesla ?