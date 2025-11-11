Tesla क्वालिटी इंजीनियर वेतन San Francisco Bay Area में

Tesla में क्वालिटी इंजीनियर मुआवजा in San Francisco Bay Area P3 के लिए प्रति year $186K से P4 के लिए प्रति year $201K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $189K है। Tesla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$186K
$137K
$47.9K
$1.7K
P4
$201K
$181K
$20K
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
