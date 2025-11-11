कंपनी निर्देशिका
Tesla
  • वेतन
  • मैकेनिकल इंजीनियर

  • क्वालिटी इंजीनियर

  • Greater Austin Area

Tesla क्वालिटी इंजीनियर वेतन Greater Austin Area में

Tesla में क्वालिटी इंजीनियर मुआवजा in Greater Austin Area P1 के लिए प्रति year $104K से P3 के लिए प्रति year $185K तक है। Tesla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
Associate Engineer
$104K
$97.5K
$6.3K
$0
P2
Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
Senior Engineer
$185K
$131K
$53.8K
$0
P4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

सामान्य प्रश्न

Tesla in Greater Austin Area में क्वालिटी इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $192,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tesla में क्वालिटी इंजीनियर भूमिका in Greater Austin Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $132,500 है।

