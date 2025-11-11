Tesla मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियर वेतन

Tesla में मैन्यूफैक्चरिंग इंजीनियर मुआवजा in United States P1 के लिए प्रति year $97.4K से P4 के लिए प्रति year $242K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $134K है। Tesla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
$97.4K
$91.1K
$3.6K
$2.6K
P2
$131K
$110K
$20K
$1.1K
P3
$171K
$137K
$33.4K
$778
P4
$242K
$153K
$80.7K
$8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
