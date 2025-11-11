कंपनी निर्देशिका
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Tesla टेक्निकल एकाउंटेंट वेतन Netherlands में

Tesla में टेक्निकल एकाउंटेंट मुआवजा in Netherlands P3 के लिए प्रति year €98.8K है। Tesla के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€98.8K
€77.4K
€21.4K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
देखें 2 अधिक स्तर
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Tesla में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

सामान्य प्रश्न

Tesla in Netherlands में टेक्निकल एकाउंटेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €121,203 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tesla में टेक्निकल एकाउंटेंट भूमिका in Netherlands के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €87,939 है।

